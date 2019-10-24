Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Трабзонспор» — «Краснодар»: шансы клубов оказались почти одинаковыми

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
Букмекеры оценили предматчевую расстановку сил. «Трабзонспор» и «Краснодар» на данный момент занимают в своей группе 3-е и последнее, 4-е место соответственно. У турецкого клуба венгерской команды продолжается серия из четырех беспроигрышных матчей во всех турнирах.
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