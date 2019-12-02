Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с бывшими одноклубниками по московскому "Спартаку". Перед началом сезона 32-летний футболист на правах свободного агента перешел из "Спартака" в грозненский "Ахмат".

«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»

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