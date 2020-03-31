Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТрафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
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с чего всё началось

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Коммерсантъ01:30

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Горелкин уточнил идею замедлить работу зарубежных интернет-сервисов

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Из-за карантина в России могут ограничить доступ к иностранным сервисам

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Вести.Ru03:25

Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам

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Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Коммерсантъ01:30
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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
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Происшествия

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РИАМО вчера в 15:21
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

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Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

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RT на русском вчера в 18:15
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В России зафиксировано 500 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
Вести Подмосковья 05:05
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
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Происшествия

В Крыму завели уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции

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REGNUM вчера в 03:54
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

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Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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В Пензенской области коронавирусом заболели еще пять человек

В Пензенской области еще пять человек заболели коронавирусом.
ПензаИнформ 04:19
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
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Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
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Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Ведомости 03:20
Общество

В США ожидают вторую волну коронавируса осенью

В понедельник, 30 марта, на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в Америке.
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Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

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ФАН 05:04
Общество

Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама

Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Go68.ru вчера в 12:33
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Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
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Губернатор Челябинской области обратился к молодёжи из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.
АиФ Челябинск 01:51
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Антон Вадимович Горелкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с 5 октября 2016 года.
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