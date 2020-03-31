Коронавирус
КоммерсантъТрафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Читать в источнике
Оценить225
с чего всё началось
Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.Коммерсантъ01:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
В России зафиксировано 500 случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Происшествия
В Крыму завели уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции
«Вчера возбуждено уголовное дело в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — отметил Смаглин.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболели еще пять человек
В Пензенской области еще пять человек заболели коронавирусом.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Общество
В США ожидают вторую волну коронавируса осенью
В понедельник, 30 марта, на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в Америке.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе.
Общество
Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама
Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Общество
Губернатор Челябинской области обратился к молодёжи из-за коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.