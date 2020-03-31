Общество
КоммерсантъТрафик иностранных ресурсов могут ограничить
В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
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с чего всё началось
Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.Коммерсантъ01:30
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Депутат предложил отдавать приоритет трафику российских онлайн-сервисов на время карантина
Rambler News Service02:46
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Общество
Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики
Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
По данным издания Metro, в Британии у 17 человек, посетивших похороны родственницы в городе Хейлсовен, выявили или подозревают коронавирус, передает "Лента.ру".
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Алаба отклонил предложение «Баварии» по новому контракту
По информации немецких СМИ, защитник Давид Алаба отклонил предложение "Баварии" по новому контракту.
Общество
Первое контактное заражение коронавирусом зафиксировали в Крыму
Информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксёнов В Крыму зафиксировали первое контактное заражение коронавирусом.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Общество
Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей
Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Технологии
Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет
При поддержке крупных китайских операторов компания предлагает внедрение протокола New IP.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Общество
Экс-глава службы безопасности ЮКОСа снова попросил о помиловании
Прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина подал бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.
Общество
Минтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска
Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
Здоровье
Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе
Группа исследователей после ряда экспериментов смогла опровергнуть укоренившийся и опасный миф о коронавирусе.
Здоровье
Здоровых амурчан из группы риска проверят на коронавирус
В Приамурье принято решение обследовать на коронавирус условно здоровых амурчан из группы риска.
Здоровье
Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России
Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.