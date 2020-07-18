Коронавирус

Вести.RuВести.RuТрагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты. Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла, выпав из окна

Спорт-Экспресс03:15

Президент ФФККР прокомментировал смерть чемпионки мира среди юниоров Александровской

Sport24.ru05:06

Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

ТАСС03:52

Глава ФФККР Горшков: «Александровская была способной фигуристкой»

Матч ТВ05:17

Погибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную записку

РЕН ТВ03:40

20-летняя фигуристка Александровская погибла в Москве, предсмертная записка – из одного слова: «Люблю»

Sports.ru05:05

Мать погибшей фигуристки Александровской госпитализирована

Пятый канал03:57
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Происшествия

В регионе коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика

В Калининградской области коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика.
Клопс 16 июля в 05:01
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
1,5K
Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
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Здоровье

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
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Армия и оружие

Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
2,3K
Здоровье

102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
1,5K
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Армия и оружие

Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Общество

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:31
Здоровье

Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru 03:19
Общество

Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
131
Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК вчера в 13:24
116
Армия и оружие

Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

ФАН вчера в 08:51
66
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
12
Интернет

Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов

В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.
Ведомости 03:13
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,2K
Здоровье

В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок

Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
36
Происшествия

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
1
Футбол

Сегодня «Верона» встретится с «Аталантой»

«Верона» располагается на девятом месте с 44 очками. Гости являются фаворитами матча, и коэффициент на победу «Аталанты» составляет 1,41.
ГЛАС.RU 01:51
Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза вчера в 19:52
1
Здоровье

Врач рассказала, как быстро побороть сонливость на работе

Life.ru вчера в 00:57
72
Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
5
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Екатерина Дмитриевна Александровская
Австралийская фигуристка
Австралийская, ранее российская фигуристка, выступающая в парном катании с Харли Уиндзором. Они - чемпионы мира среди юниоров, чемпионы юниорского финала Гран-при и двукратные чемпионы Австралии.
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