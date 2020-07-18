Коронавирус
Вести.RuТрагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты. Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.
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Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Происшествия
В регионе коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика
В Калининградской области коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика.
Клопс 16 июля в 05:01
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
Здоровье
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью
Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
Армия и оружие
Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
Общество
В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:31
Здоровье
Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»
В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru 03:19
Общество
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Интернет
Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов
В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.
Ведомости 03:13
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Здоровье
В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок
Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55
Футбол
Сегодня «Верона» встретится с «Аталантой»
«Верона» располагается на девятом месте с 44 очками. Гости являются фаворитами матча, и коэффициент на победу «Аталанты» составляет 1,41.
ГЛАС.RU 01:51
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза вчера в 19:52
Здоровье
Врач рассказала, как быстро побороть сонливость на работе
Life.ru вчера в 00:57
Политика
Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт
В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16