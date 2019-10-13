Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Пекин приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
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Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
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