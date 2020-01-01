Армия и оружие
Аргументы и ФактыТрамп обратился к американцам после удара Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп обратился с речью к гражданам Соединенных Штатов после того, как в ночь на 8 января Иран обстрелял американские базы в Ираке. «Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», - цитирует его слова РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Политика
В благовещенском ГСТК сменился генеральный директор
Благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» с нового года сменил генерального директора.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории
Фанаты мультфильмов от студии Disney могут ликовать: картина «Холодное Сердце 2» официально стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Технологии
«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи
Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за больших долгов
Саона отметила, что избегать публики Заворотнюк стала не из-за болезни, а для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов.
Армия и оружие
SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Здоровье
Пациентов наркодиспансера в первые дни нового года почти в два раза больше, чем в 2019-м
Врачи краевого наркологического диспансера подводят итоги марафона праздничных дней.
Армия и оружие
Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев
По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев.
Здоровье
Какие льготы положены инвалидам в России. Нововведения 2020 года
В 2020 году изменятся льготы инвалидам 1, 2 и 3 групп, нововведения предусмотрены федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственной социальной помощи» и региональным законодательством.