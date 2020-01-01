Президент США Дональд Трамп обратился с речью к гражданам Соединенных Штатов после того, как в ночь на 8 января Иран обстрелял американские базы в Ираке. «Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», - цитирует его слова РИА Новости.

Трамп обратился к американцам после удара Ирана по базам США

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