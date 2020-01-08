Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам в связи с иранским ударом по американским базам в Ираке, сообщает РИА «Новости». Глава государства отметил, что жертв от удара ракет удалось избежать благодаря системе раннего предупреждения.

Трамп: «Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира»

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