Армия и оружие
Общественное телевидение РоссииТрамп: «Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира»
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам в связи с иранским ударом по американским базам в Ираке, сообщает РИА «Новости». Глава государства отметил, что жертв от удара ракет удалось избежать благодаря системе раннего предупреждения.
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Армия и оружие
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