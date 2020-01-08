Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана. По словам хозяина Белого дома, США "немедленно введут новые экономические санкции в наказание иранского режима".

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

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