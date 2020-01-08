Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиТрамп выступил с заявлением после иранского удара по базам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран своим ракетным ударов нанёс незначительный урон американским базам, пишет РИА Новости. По словам американского лидера, в результате удара никто не пострадал. При этом иранские СМИ писали, что жертвами авиаудара стали 80 человек.
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Трамп: при атаке на американские базы в Ираке никто не пострадал

Комсомольская правда11:51

Заявление Трампа после атак на военные базы США: «Похоже, Иран отступил»

Вести.Ru11:48

Трамп в эти минуты выступает с официальным заявлением по поводу иранских атак на американские базы в Ираке

Эхо Москвы11:37

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МИР 2411:38

Трамп заверил, что американцы не пострадали при атаке Ирана на военную базу США

Life.ru11:36

Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана

Московский Комсомолец11:31

При нападении Ирана на военные базы США никто не пострадал — Трамп

REGNUM11:53
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Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
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Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности

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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу эскалации конфликта с Ираном.
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Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США

В сети появились спутниковые снимки последствий ракетного удара Сухопутных войск КСИР по авиабазе США „Айн-Аль-Асад“ в Ираке.
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