Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран своим ракетным ударов нанёс незначительный урон американским базам, пишет РИА Новости. По словам американского лидера, в результате удара никто не пострадал. При этом иранские СМИ писали, что жертвами авиаудара стали 80 человек.

Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам

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