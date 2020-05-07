Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Трамп: в Кремле приняли предложение о поставке аппаратов ИВЛ в Россию

Газета.Ru02:25

Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

РБКвчера в 16:13

Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новостивчера в 20:55

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия готова принять аппараты искусственной вентиляции легких

Эхо Москвы03:01

Трамп заявил, что США отправят России аппараты ИВЛ, когда в этом возникнет необходимость

ТАССвчера в 17:06

Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

RT на русскомвчера в 15:58

Трамп рассказал о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Известиявчера в 15:06
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Энергетика

Нефть Brent опустилась до $29 за баррель

Лондон, 7 мая 2020, 22:33 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в "красную зону" в ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже — Brent опустилась до К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на 51 цент (1,71%), до $29,21 за баррель.
REGNUM вчера в 15:33
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,2K
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
1,3K
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 03:05
1,6K
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Российская газета 02:25
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Происшествия

Под Волгоградом разыскивают пропавшего школьника

ТАСС 02:26
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
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Культура

Главред радио «Китап»: Эфиры будут посвящены песням и литературе

На новом радио «Китап» планируется к концу этого года разделить эфир на две тематические части: одна половина будет занимать песни, другая – литературное чтение, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на главного редактора радиостанции «Китап» Алмаза Миргаязова.
Кайбицкие зори 02:53
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
189
Общество

Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
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Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
29
Происшествия

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб человек

ТАСС 01:03
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Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
2
Спорт

Россия проиграла Европе в Кубке наций

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс вчера в 15:07
2
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Транспорт

В России представили план внедрения беспилотных автомобилей

В случае следования плану, в 2021 году должен быть принят закон о об эксплуатации беспилотных транспортных средств, тогда же в тестовом режиме машины без водителя смогут оказывать коммерческие услуги.
Lenta.ru 00:30
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 07:43
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Авто

Lamborghini Huracan Evo Spyder получил заднеприводную версию

Компания Lamborghini представила новую модификацию родстера Huracan Evo Spyder — заднеприводную версию RWD.
Коммерсантъ вчера в 07:19
4
Общество

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
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Общество

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
3
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ вчера в 13:12
4
Политика

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой украинского исполнительного комитета реформ.
NewInform вчера в 13:22
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