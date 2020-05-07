Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

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