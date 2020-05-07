Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новости15:44

Трамп заявил, что США отправят России аппараты ИВЛ, когда в этом возникнет необходимость

ТАСС17:06

Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

RT на русском15:58

Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

РБК16:13

Трамп рассказал о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

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Президент США объявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ

Эхо Москвы16:05

Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ

Lenta.ru15:02
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Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
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В Смольном раскрыли размер выплат врачам в Петербурге

Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

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Общество

Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл

Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
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Авто

После майских праздников у дилеров появится новый Skoda Rapid

Тарантас Ньюс 04:02
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Игры

Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера

Игромания.ру 14:12
Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российских границ

Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

News.ru 10:44
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
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Футбол

Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги возобновить сезон

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Политика

Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны

Германия готовится к торжествам по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения от нацизма.
Российская газета вчера в 02:07
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

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