Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Подробнее о событии

Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

РБК16:13

Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

RT на русском15:58

Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ

ТАСС14:53

Трамп рассказал о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Известия15:06

Президент США объявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ

Эхо Москвы16:05

Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ

Lenta.ru15:02

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новости15:44
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Общество

В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан

В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru вчера в 01:20
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Экономика

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
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Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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Происшествия

В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина

В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
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Наука

Суперкомпьютер вычислил четыре эффективных лекарства от коронавируса

Ученые из Университета Майнца использовали суперкомпьютер MOGON II, чтобы определить наиболее эффективное лекарство для лечения коронавируса.
ФАН вчера в 11:12
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Культура

Сценарист «Ривердейла» рассказал о финале 4 сезона

Popcornnews.ru 05:00
Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
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Происшествия

В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками

РИА Новости 08:00
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Общество

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
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Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
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