Коронавирус
РИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Общество
В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан
В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru вчера в 01:20
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Происшествия
В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина
В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
Наука
Суперкомпьютер вычислил четыре эффективных лекарства от коронавируса
Ученые из Университета Майнца использовали суперкомпьютер MOGON II, чтобы определить наиболее эффективное лекарство для лечения коронавируса.
ФАН вчера в 11:12
Культура
Сценарист «Ривердейла» рассказал о финале 4 сезона
Popcornnews.ru 05:00
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Происшествия
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
РИА Новости 08:00
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
Общество
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02