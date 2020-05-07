Коронавирус
РИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Трамп: США в нужный момент направят в Россию аппараты искусственной вентиляции легких
Эхо Москвывчера в 23:46
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Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
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Еще один клип Little Big преодолел отметку в 100 млн просмотров
Клип российской группы Little Big на композицию GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на хостинге YouTube.
Аргументы и Факты 04 мая в 20:31
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Наука
К 2050 году Арктика может полностью растаять
Ученые, проведя массу исследований, удостоверились: примерно к середине нашего столетия, скорее всего летом, ледники Северного Ледовитого океана растают.
Что происходит 06 мая в 15:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Шоу-бизнес
У певца Шуры вновь выявили онкологию
Певец пришел в программу Анны Седоковой на YouTube и рассказал о своем недуге. О новом витке заболевания певец узнал случайно.
Петербургский дневник вчера в 12:12
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ вчера в 13:42
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек
Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва вчера в 20:36
Общество
В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины
В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть вчера в 12:12
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru вчера в 07:23
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 07:35
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru вчера в 09:28