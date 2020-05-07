Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Шоу-бизнес У певца Шуры вновь выявили онкологию Певец пришел в программу Анны Седоковой на YouTube и рассказал о своем недуге. О новом витке заболевания певец узнал случайно. 1

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. 663

Происшествия В Хакасии коронавирус выявили ещё у 15 человек Абакан, 8 мая 2020, 07:12 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 мая в республиканском правительстве. 33

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 16

Общество Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам. 3

Общество В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса. 49

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Экономика Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба. 368

Футбол Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива» Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".

Здоровье России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко. 2

Общество Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции. 11