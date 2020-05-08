Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Трамп заявил о готовности США направить РФ аппараты ИВЛ в нужный момент

Газета.Ru01:42

Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

РИА Новостивчера в 20:55

Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

RT на русскомвчера в 15:58

Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

РБКвчера в 16:13

Трамп заявил, что США отправят России аппараты ИВЛ, когда в этом возникнет необходимость

ТАССвчера в 17:06

Трамп: США в нужный момент направят в Россию аппараты искусственной вентиляции легких

Эхо Москвывчера в 23:46

Трамп рассказал о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Известиявчера в 15:06
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Общество

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Авто

В ГИБДД выявили более 300 тысяч автомобилей умерших россиян

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
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Футбол

В Голландии болельщиков не будут пускать на стадионы до появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Голландии Уго Де Йонг заявил, что в стране будут запрещены массовые мероприятия, пока не будет изобретена вакцина от коронавирусной инфекции.
Sport24.ru вчера в 08:15
Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Финансы

Банк России сократил поддержку рубля

Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день.
РИА Новости 01:00
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
4
Здоровье

В Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса

Семнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших превысило 600 человек, сообщает в чеверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:04
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,3K
Футбол

«Боруссия» рассчитывает, что Санчо останется в клубе

Ранее сообщалось, что хавбека хотят заполучить «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Спорт-Экспресс вчера в 21:21
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 07:23
2K
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
2,8K
Фигурное катание

Психолог считает, что Александра Трусова не выдержала конкуренции

ProstoProSport 00:00
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Политика

«Северный поток-2» расколет Европу, уверен эксперт

Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса вчера в 22:27
5
Общество

В Германии за сутки умерли 123 человека с коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки выявили 1284 новых случаев коронавируса, умерли 123 пациента, сообщает в четверг, 7 мая, берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха.
Известия 06 мая в 23:30
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Происшествия

В Ульяновске ищут 21-летнего жителя Засвияжья, пропавшего без вести

Молодой человек, проживающий в Засвияжском районе Ульяновска, пропал без вести 4 мая этого года.
Ульяновск.Экспресс 00:56
Здоровье

Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации

ИА Красная Весна вчера в 13:56
5
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем обсуждении режима ЧС

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что в июне прошлого года на площадке ОНФ состоялось закрытое совещание с участие представителей Минздрава, Минобороны и МЧС.
Наша версия 06 мая в 03:34
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Игры

Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы

Ридус вчера в 20:32
Политика

Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Дональд Трамп назвал причину пандемии коронавируса. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме.
Piter.tv 01:21
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Здоровье

Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру вчера в 05:42
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Политика

Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
17
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
4
Общество

Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе

Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались.
ВашГород.ру 00:16
5
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
1,3K
Экономика

МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу

Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
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