Коронавирус

РосбалтРосбалтТрамп: Распространение коронавируса в США замедляется

В США снижается количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщил журналистам президент страны Дональд Трамп. По словам Трампа, в течение выходных число зарегистрированных за сутки случаев заражения снижалось во всех регионах страны, передает «Интерфакс».
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Трамп заявил об эффективности выбранной США стратегии борьбы с COVID-19

РБКвчера в 19:47

Трамп считает, что кривая инфицирования коронавирусом в США начинает выравниваться

ТАССвчера в 18:55

Стратегия работает: Трамп поделился успехами США в борьбе с COVID-19

РЕН ТВвчера в 18:35

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

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Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19

Газета.Ruвчера в 18:33

Трамп заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 18:33

Трамп заявил о «плоском» уровне новых заболеваний COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 18:01
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил

RT на русском 00:17
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
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Гаджеты

Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности

Из-за существенного разрыва между чипами производства Samsung и Qualcomm, поклонники бренда начали собирать подписи под петицией с просьбой прекратить использование процессоров Exynos в флагманских устройствах.
3DNews вчера в 11:46
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
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Здоровье

В Ульяновской области у 23 человек предварительно выявили коронавирус

Первичные анализы на коронавирус дали положительный результат еще у 23 жителей Ульяновской области, 80 предварительных тестов от контактных людей обрабатываются, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:17
9
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
3,9K
Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
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Общество

В Россию доставили штамм коронавируса из США для создания вакцины

РИА Новости 01:35
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Здоровье

В Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса

В Севастополе подтвердился ещё один диагноз коронавирус.
Вести Севастополя вчера в 10:02
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Происшествия

В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Культура

Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров

В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 вчера в 02:38
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Общество

Около 50 млрд рублей выделили на доплаты российским медикам

Правительство России выделило почти 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
За облаками вчера в 04:35
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и оказаться в «Спортинге»

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский "Спортинг".
Вести.Ru вчера в 10:45
Наука

Ученые нашли у коронавируса слабое место

Московский Комсомолец 01:44
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Армия и оружие

Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru вчера в 05:02
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Происшествия

Прорвался ли «вирус» в Национальный центр медицины Якутии

По результатам обследования больной был госпитализирован в ЯРКБ с подозрением на осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.
SakhaNews 01:08
Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
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Экономика

Товарооборот между Россией и КНР в I квартале 2020 года вырос на 3,4%

Товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2020 года увеличился на 3,4% и составил $25,35 млрд.
RT на русском 00:54
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
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Здоровье

В Удмуртии подтверждено еще 8 случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии лабораторно подтвердили еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Моя Удмуртия 00:10
19
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19

Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru вчера в 22:04
1
Общество

В Свердловской области запретили ходить в храмы и ездить на кладбища

Свердловские власти временно запретили массовые религиозные обряды, а также доступ людей на кладбища из-за пандемии коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 12:15
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Экономика

Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период

Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
8
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
37
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
79
Футбол

Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings вчера в 13:46
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