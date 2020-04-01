Общество

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
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Трамп понадеялся на скорый результат диалога РФ и Саудовской Аравии по ценам на нефть

Интерфакс18:54

В Вашингтоне надеются, что Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся по ценам на нефть

Эхо Москвы19:10

Трамп ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом

RT на русском18:59

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся по ценам на нефть

Газета.Ru19:13

Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности по ситуации с нефтью

ТАСС19:38

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБКвчера в 21:36

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ruвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

Врачам инфекционной больницы в Новой Москве готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц

Специалист с высшим образованием и стажем от 1 года сможет зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц.
Комсомольская правда 09:22
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru вчера в 11:01
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Киберспорт

Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Metaratings 06:23
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
АБН 02:55
Общество

ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.
Взгляд.ру 14:20
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Автоспорт

«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Матч ТВ 10:05
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Финансы

Мир столкнулся с дефицитом долларов

Федрезерв пытается предотвратить кризис ликвидности, к которому вполне может привести безудержное стремление всех обезопасить себя от рисков благодаря американским долларам.
Expert.ru 07:10
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:29
Общество

В ООН назвали последствия для экономики арабских стран из-за пандемии

В ООН оценили экономические последствия для арабских стран на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:40
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
Биатлон

Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Общество

Минздрав РФ предупредил о скором пике заболеваемости по коронавирусу

Россия приближается к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико.
Политика Сегодня 13:26
Экономика

В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом

Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
РИА Новости вчера в 11:21
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
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