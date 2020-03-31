Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями", аналогичным образом якобы поступил и Китай.
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Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса

РБКвчера в 19:24

Трамп рассказал о самолете с помощью из РФ для борьбы с коронавирусом

Известиявчера в 19:12

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русскомвчера в 18:53

Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

РЕН ТВвчера в 19:39

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

ТАССвчера в 18:54

Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

Интерфаксвчера в 18:26
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Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Автоспорт

В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:34
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В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
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Певица Нюша опубликовала откровенное фото в боди

29-летняя певица Нюша порадовала оставшихся дома из-за карантина подписчиков в Instagram горячим фото.
Газета Кемерова вчера в 17:49
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Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Дождь вчера в 14:17
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
Здоровье

Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом

Нидерландские ученые изучили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.
Актуальные Новости вчера в 19:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия 29 марта в 22:24
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета вчера в 09:02
Фигурное катание

Медведева исполнила психоделический танец на карантине

РИА Новости вчера в 22:38
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы вчера в 03:47
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты вчера в 09:37
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости вчера в 15:33
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ вчера в 12:53
Финансы

Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года

Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг 29 марта в 17:22
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Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Божена Рынска подтвердила рождение дочери от Игоря Малашенко

Не одну неделю фанаты известной журналистки Божены Рынска как один твердили, что вдова покойного известного медиа-менеджера Игоря Малашенко стала мамой.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:39
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Киберспорт

Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve не создавала одиночные игры, и о своём отношении к киберспорту

Valve долгое время не разрабатывала одиночные игры из-за того, что была сосредоточена на других «более интересных» проектах, в том числе на киберспорте.
CyberSport.ru вчера в 23:21
Политика

МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран

МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.
РИА Новости вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
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