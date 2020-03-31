Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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с чего всё началось

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.
ТАССвчера в 18:54

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Трамп сообщил об отправке Россией в США самолета с медоборудованием

Газета.Ru02:28

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп рассказал о самолете с помощью из РФ для борьбы с коронавирусом

Известиявчера в 19:12

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

ТАССвчера в 18:54

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русскомвчера в 18:53

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса

РБКвчера в 19:24

Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

Интерфаксвчера в 18:26
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Происшествия

В Брянске возбудили первое уголовное дело о нарушении самоизоляции

Брянск, 30 марта 2020, 20:21 — REGNUM Первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено в Брянской области — в отношении граждан, которые заразили коронавирусом четырёх человек.
REGNUM вчера в 13:21
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Свердловской области ещё два человека излечились от коронавируса

В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, которым ставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Телеканал ОТВ 02:00
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Минтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска

Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
Московский Комсомолец 03:42
Общество

Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 03:49
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Здоровье

Скольким жителям Алтайского края может понадобиться ИВЛ

Во время пика эпидемии коронавируса интенсивная терапия (с ИВЛ) в Алтайском крае может понадобиться 13,6-27,3 тысячам человек.
Московский Комсомолец 00:15
Общество

Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей

Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
REGNUM вчера в 12:43
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Спорт

МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

РБК вчера в 08:24
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
ZAB.RU 02:04
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
SM News 02:48
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Шоу-бизнес

Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента

Скандальный рэпер Джиган продолжает публиковать в своем микроблоге Instagram странные снимки.
Дни24 02:09
Экономика

Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса

Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".
РИА Новости 02:42
Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК вчера в 15:53
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Общество

Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Московский Комсомолец вчера в 20:43
Энергетика

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
REGNUM вчера в 16:34
Политика

Зеленский завис над пропастью: на Украине зреют социальный бунт и госпереворот (Главред, Украина) (Главред)

Сегодняшние провальные голосования в Верховной раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти на Украине.
ИноСМИ 03:34
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
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