Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

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Общество Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.