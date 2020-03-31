Коронавирус
РИА НовостиТрамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.ТАССвчера в 18:54
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Происшествия
В Брянске возбудили первое уголовное дело о нарушении самоизоляции
Брянск, 30 марта 2020, 20:21 — REGNUM Первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено в Брянской области — в отношении граждан, которые заразили коронавирусом четырёх человек.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
В Свердловской области ещё два человека излечились от коронавируса
В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, которым ставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Минтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска
Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
Общество
Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых
Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
Скольким жителям Алтайского края может понадобиться ИВЛ
Во время пика эпидемии коронавируса интенсивная терапия (с ИВЛ) в Алтайском крае может понадобиться 13,6-27,3 тысячам человек.
Общество
Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей
Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Спорт
МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
Политика
Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Шоу-бизнес
Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента
Скандальный рэпер Джиган продолжает публиковать в своем микроблоге Instagram странные снимки.
Экономика
Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса
Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".
Энергетика
Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Общество
Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия
Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
Энергетика
Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года
Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
Политика
Зеленский завис над пропастью: на Украине зреют социальный бунт и госпереворот (Главред, Украина) (Главред)
Сегодняшние провальные голосования в Верховной раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти на Украине.
Политика
Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей
Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.