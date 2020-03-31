Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".

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