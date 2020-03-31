Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
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с чего всё началось

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.
ТАССвчера в 18:54

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Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Газета.Ru01:14

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса

РБКвчера в 19:24

Трамп оценил вклад России в борьбу с коронавирусом в США

Интерфаксвчера в 18:26

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

ТАССвчера в 18:54

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русскомвчера в 18:53

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новостивчера в 18:32

Трамп рассказал о самолете с помощью из РФ для борьбы с коронавирусом

Известиявчера в 19:12
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Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа».
РБК 02:00
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Общество

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 01:16
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Здоровье

Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
TV BRICS вчера в 11:57
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 29 марта в 02:19
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Происшествия

Отец экс-полковника Захарченко вышел на свободу

Отец экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко вышел на свободу из мест лишения свободы в связи с истечением срока наказания, сообщил РБК адвокат Дмитрий Горбатенко.
РБК вчера в 07:56
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Здоровье

В Сети оценили испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины против коронавируса на основе прививки от туберкулеза начались 27 марта в австралийском научно-исследовательском институте Мердока.
ИА Красная Весна вчера в 01:00
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Дрейк впервые показал своего двухлетнего сына от порнозвезды

33-летний рэпер долго не признавал отцовство, однако 2 года назад все же официально заявил, что стал папой, а 30 марта впервые показал двухлетнего наследника Адониса.
Woman.ru вчера в 09:11
Общество

В Челябинской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции

В ближайшее время в Челябинской области может быть введён «режим обязательной самоизоляции». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Деловой квартал (Челябинск) 01:59
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Общество

В Самарской области вводят режим полной самоизоляции

Усиленный режим самоизоляции ожидает жителей региона.
ГТРК Самара 01:21
Армия и оружие

Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

Взгляд.ру вчера в 06:12
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru вчера в 15:55
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
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