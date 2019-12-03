Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

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