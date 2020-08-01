Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением

Общество В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра» Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 11

Экономика Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Экономика Трутнев поручил представить предложения по дополнительной поддержке авиакомпаний в ДФО Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Росавиации, Минэкономразвития и авиакомпаниями, работающими на Дальнем Востоке и Арктике, представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Общество Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. 36

Общество Малышева заявила об опасности защитных масок для детей Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 76

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 233

Политика Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 64

Политика Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.

Армия и оружие Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР Ударный БПЛА ВСУ атаковал позиции Луганской народной республики в пятницу, сообщил министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего. 7

Кино Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix Актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль секретного агента в комедийном боевике Последний наемник для стримингового сервиса Netflix. 6

Экономика Apple впервые стала дороже Saudi Aramco Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал. 1

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала. 1

Космос Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 670

Общество В России повысят выплаты педагогам за классное руководство Российским педагогам хотят повысить выплаты за классное руководство с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости. 1