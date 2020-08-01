Политика
Lenta.ruТрамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
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Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Общество
В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»
Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 09:43
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Экономика
Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная
Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.
Росбалт 11:20
Авто
Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»
Новый «Валдай Next», на производство которого «Группа ГАЗ» недавно заняла 400 млн рублей, получит бескапотную кабину от китайского грузовика Foton.
Автоновости дня 04:45
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса
Gazeta.SPb 15:43
Экономика
Трутнев поручил представить предложения по дополнительной поддержке авиакомпаний в ДФО
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Росавиации, Минэкономразвития и авиакомпаниями, работающими на Дальнем Востоке и Арктике, представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
ПРАЙМ 15:53
Общество
Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами
Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами.
ТАСС 17:00
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Политика
Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста вчера в 09:03
Армия и оружие
Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР
Ударный БПЛА ВСУ атаковал позиции Луганской народной республики в пятницу, сообщил министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Взгляд.ру 13:53
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль секретного агента в комедийном боевике Последний наемник для стримингового сервиса Netflix.
iReactor 16:49
Экономика
Apple впервые стала дороже Saudi Aramco
Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ 15:22
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru 04:45
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Общество
В России повысят выплаты педагогам за классное руководство
Российским педагогам хотят повысить выплаты за классное руководство с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:04
Экономика
Суд арестовал квартиру главы «Нового потока» площадью 493 кв. м
Девятый арбитражный апелляционный суд арестовал квартиру председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова в Москве площадью 493 кв. м, говорится в постановлении суда.
РАПСИ 14:00
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27