Коронавирус
Российская газетаТрамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом. С таким заявлением перед журналистами в четверг выступил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что битва продолжается.
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Битва с коронавирусом в США продолжается, но данные свидетельствуют, что в масштабах страны пик новых случаев уже миновал.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосковский Комсомолец 17:50
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