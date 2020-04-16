Битва с коронавирусом в США продолжается, но данные свидетельствуют, что в масштабах страны пик новых случаев уже миновал.

Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом. С таким заявлением перед журналистами в четверг выступил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что битва продолжается.

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