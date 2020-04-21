Энергетика
ToDay News UfaТрамп: США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии
Дональд Трамп, президент США, предполагает, что Америка может прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии. Как сообщает ToDay News Ufa, вопрос относительно прекращения закупок нефти у Эр-Рияда изучается. При этом цены на американское черное золото стали отрицательными.
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США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии
Комсомольская правдавчера в 19:52
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