Дональд Трамп, президент США, предполагает, что Америка может прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии. Как сообщает ToDay News Ufa, вопрос относительно прекращения закупок нефти у Эр-Рияда изучается. При этом цены на американское черное золото стали отрицательными.

Трамп: США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

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