Энергетика
ToDay News UfaТрамп: США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии
Дональд Трамп, президент США, предполагает, что Америка может прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии. Как сообщает ToDay News Ufa, вопрос относительно прекращения закупок нефти у Эр-Рияда изучается. При этом цены на американское черное золото стали отрицательными.
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США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии
Комсомольская правдавчера в 19:52
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Комментарии
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Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
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Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
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Экономика
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Общество
Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАП
«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП РФ предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 05:42
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Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
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ТАСС 09:42
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ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
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Призывавшего к митингам во Владикавказе певца оштрафовали
Призывавший к митингам во Владикавказе певец Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 08:49
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Здоровье
ВОЗ просит ввести ограничения в Белоруссии из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ввести ограничительные меры в Белоруссии.
47 новостей 09:05
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
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Общество
ВОЗ посоветовала Белоруссии ввести карантин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
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Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
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Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
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