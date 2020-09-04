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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп: США намерены серьезно изучить ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены очень серьезно изучить ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, сообщает РИА "Новости".В источнике
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Московский Комсомолец

Трамп прокомментировал отравление Навального

Московский Комсомолец18:33
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС17:54
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
Комсомольская правда

Трамп признался, что у США нет доказательств причастности России к «отравлению» Навального

Комсомольская правда18:04
URA.Ru

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Навального

URA.Ru17:59
РИА Новости

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

РИА Новости17:54
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25

Матч Зверев - Маннарино задержали на 3 часа из-за медицинского совещания

Матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису между Александром Зверевым из Германии и французом Адрианом Маннарино начался почти на три часа позже из-за медицинского совещания, говорится в заявлении организаторов в официальном аккаунте турнира в Twitter.
РИА Новости18:25

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
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Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», пока не будет прививаться новой вакциной от коронавируса

Накануне в Министерстве обороны России сказали, что глава ведомства Сергей Шойгу привился недавно зарегистрированной вакциной «Спутник V». Также прививку сделал и мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы18:07

Американцы под видом борьбы с астероидами милитаризируют космос

По мнению эксперта, американцы активно используют "астероидную шумиху", чтобы под видом борьбы с небесными телами развивать систему контроля в космическом пространстве и вытащить ядерное оружие в космос, передает интернет-издание "ПолитРоссия".
Политическая Экспертиза2 сентября в 07:17

Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su3 сентября в 10:48
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