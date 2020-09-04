Трамп: США намерены серьезно изучить ситуацию с Навальным
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены очень серьезно изучить ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, сообщает РИА "Новости".В источнике
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Трамп признался, что у США нет доказательств причастности России к «отравлению» Навального
Комсомольская правда18:04