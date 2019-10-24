Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Нефть Сирии должна принадлежать ее народу, а не США и курдам-оккупантам

Метания Трампа В телевизионном обращении к американцам президент США Дональд Трамп заявил о намерении оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать.
Экономика сегодня10:20

Подробнее о событии

США решат, что делать с нефтью Сирии

Нефтегазовая вертикаль12:04

Командующий СДС: Трамп обещал сирийским курдам, что войска США надолго останутся в Сирии

ТАСС13:12

Трамп пообещал не дать террористам захватить нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru12:07

Трамп предложил курдам занять освобожденные от ИГ* нефтеносные районы Сирии

РИА Новости12:55

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русском12:03

Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами

Фонтанка.Ру11:54

США мешают вернуть Сирии захваченные курдами-оккупантами нефтяные месторождения — эксперт

ФАН11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

РБК 05:25
Здоровье

В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии

Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru 11:14
Политика

Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании гречки в России

Поставщики предупредили торговые розничные сети об увеличении цен на гречневую крупу.
Профиль 22 октября в 01:40
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

News.ru вчера в 11:06
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru 12:36
Экономика

«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

РИА Новости 07:07
Армия и оружие

Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского

«По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят еще ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука», — сообщает Айгистов.
Новостной фронт 08:02
Культура

Максим Фадеев заявил, что Наргиз не уходила от него

Фадеев добавил, что от него никто не уходил. Решение о разрыве контракта продюсер принял самостоятельно.
Вечерняя Москва 06:31
Общество

Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Футбол

Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу-2021

РБК 00:59
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Гаджеты

Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС

В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия

Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено

ЗакC.Ру 11:57
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Интерфакс 03:02
Общество

На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину

На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
РЕН ТВ 13:00
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru 22 октября в 13:06
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 08:54
Футбол

ЦСКА и «Ференцварош» объявили составы на матч Лиги Европы

Московский ЦСКА и "Ференцварош" из Будапешта определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 11:51
Игры

The Last of Us Part II перенесена на 29 мая 2020 года

3DNews 13:05
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное