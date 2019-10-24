Армия и оружие
RT на русскомТрамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
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Метания Трампа В телевизионном обращении к американцам президент США Дональд Трамп заявил о намерении оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать.Экономика сегодня10:20
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В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
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Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании гречки в России
Поставщики предупредили торговые розничные сети об увеличении цен на гречневую крупу.
Профиль 22 октября в 01:40
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
Радикалы готовят провокации к мариупольскому инвестфоруму Зеленского
«По данным наших источников, в настоящее время радикалы из состава националистической группировки «Азов» готовят еще ряд провокаций, в том числе с применением оружия, в период проведения инвестиционного форума в Мариуполе с участием Зеленского и Гончарука», — сообщает Айгистов.
Новостной фронт 08:02
Культура
Максим Фадеев заявил, что Наргиз не уходила от него
Фадеев добавил, что от него никто не уходил. Решение о разрыве контракта продюсер принял самостоятельно.
Вечерняя Москва 06:31
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Гаджеты
Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Ленину
На Украине предложили продавать демонтированные памятники Владимиру Ленину.
РЕН ТВ 13:00
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили составы на матч Лиги Европы
Московский ЦСКА и "Ференцварош" из Будапешта определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
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РБК вчера в 15:02
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31