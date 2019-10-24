Метания Трампа В телевизионном обращении к американцам президент США Дональд Трамп заявил о намерении оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под своим контролем и затем решить, что с ними делать.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

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