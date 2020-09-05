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МонаВиста
МонаВиста

Трамп: США не располагают доказательствами отравления Навального

Соединенные Штаты не пока не получали доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
Эхо Москвы

Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального «Новичком»

Эхо Москвы10:05
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54

Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.
Газета.Ru11:12
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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