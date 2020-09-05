Трамп: США не располагают доказательствами отравления Навального
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Соединенные Штаты не пока не получали доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.В источнике
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