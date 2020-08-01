Достижение договоренности по ядерному нераспространению с Россией было бы отличным результатом совместной работы, заявил президент США Дональд Трамп 31 июля, отвечая на вопросы журналистов на встрече с представителями властей штата Флорида.

Трамп заявил о стремлении заключить ядерное соглашение с Россией

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Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 72

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