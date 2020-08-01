Политика
ИА Красная ВеснаТрамп заявил о стремлении заключить ядерное соглашение с Россией
Достижение договоренности по ядерному нераспространению с Россией было бы отличным результатом совместной работы, заявил президент США Дональд Трамп 31 июля, отвечая на вопросы журналистов на встрече с представителями властей штата Флорида.
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Политика
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 05:52
Политика
Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Экономика
РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 07:24
Экономика
Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля
Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и взять пример с Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.
РИА Новости 07:25
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Evo-rus.com 02:14
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 08:23
Игры
Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite
Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
Футбол
Неманья Матич: «Хочу выиграть АПЛ вместе с „Манчестер Юнайтед“»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил о планах на будущее в команде.
Спорт-Экспресс 05:57
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»
По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки 02:25
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня 03:08
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Гаджеты
Caviar начал принимать заказы на iPhone 12 Pro в России
Бренд Caviar в России начал принимать предварительные заказы на iPhone 12 Pro, ещё не представленные американской компанией Apple.
Актуальные Новости 30 июля в 13:27
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27