Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Китаем, передает РИА "Новости".

Трамп объявил о договоренности с Китаем

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