Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп объявил о договоренности с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Китаем, передает РИА "Новости".
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Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
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