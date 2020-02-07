с чего всё началось

В Белом доме заявили, что контртеррористическую операцию в Йемене провели по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Вашингтона, вместе с Касимом аль-Рими был убит его заместитель Айман аз-Завахири. Касим ар-Рими присоединился к «Аль-Каиде» (также запрещена в РФ) в 1990-е годы.

США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

Футбол Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Политика Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Политика Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Футбол «Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.

Здоровье В Екатеринбурге создают карантинную зону для прибывших из Китая Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.