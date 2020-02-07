Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

В Белом доме заявили, что контртеррористическую операцию в Йемене провели по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Вашингтона, вместе с Касимом аль-Рими был убит его заместитель Айман аз-Завахири. Касим ар-Рими присоединился к «Аль-Каиде» (также запрещена в РФ) в 1990-е годы.
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с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится
 в сообщении Белого дома.
РБКвчера в 18:35

Подробнее о событии

США сообщили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

РЕН ТВвчера в 23:54

Белый дом сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене Касема ар-Райми

ТАССвчера в 19:08

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

РБКвчера в 18:35

Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Йемене

Lenta.ruвчера в 18:49

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

RT на русскомвчера в 18:42

Американские военные убили в Йемене одного из лидеров «Аль-Каиды» Касима ар-Рими

Эхо Москвывчера в 21:05

США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды»*, заявил Трамп

РИА Новостивчера в 18:22
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Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Российская газета вчера в 06:56
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Футбол

Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Чемпионат вчера в 19:16
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
ТАСС 04 февраля в 16:25
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру.
Ведомости вчера в 09:14
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп

Rusargument вчера в 02:54
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня вчера в 08:50
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Политика

Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Известия вчера в 23:54
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 05 февраля в 09:06
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Политика

Лавров: США «науськивают» партнеров против России

США стремятся настроить своих партнеров против России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Газета.Ru вчера в 21:18
Политика

Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием

Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
KM.ru вчера в 00:34
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
News.ru 05 февраля в 09:43
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Армия и оружие

В России завершились испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

В России успешно завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв».
Профиль 05 февраля в 07:05
Здоровье

В Екатеринбурге создают карантинную зону для прибывших из Китая

Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
66.ru вчера в 23:47
Транспорт

Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

REGNUM вчера в 00:50
Хоккей

Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Аризону»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре матча.
Вести.Ru вчера в 23:42
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
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