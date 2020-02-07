Политика
КоммерсантъСША заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»
В Белом доме заявили, что контртеррористическую операцию в Йемене провели по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Вашингтона, вместе с Касимом аль-Рими был убит его заместитель Айман аз-Завахири. Касим ар-Рими присоединился к «Аль-Каиде» (также запрещена в РФ) в 1990-е годы.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.РБКвчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские военные убили в Йемене одного из лидеров «Аль-Каиды» Касима ар-Рими
Эхо Москвывчера в 21:05
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Футбол
«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании
"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Футбол
Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем
Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Происшествия
СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Общество
Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев
Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Трамп и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп 7 февраля провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу мер по предотвращению распространения коронавируса.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Политика
Лавров: США «науськивают» партнеров против России
США стремятся настроить своих партнеров против России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Политика
Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием
Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Футбол
«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
Армия и оружие
В России завершились испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
В России успешно завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв».
Здоровье
В Екатеринбурге создают карантинную зону для прибывших из Китая
Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
Транспорт
Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Хоккей
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Аризону»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре матча.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.