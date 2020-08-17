Трамп: США внимательно следят за ситуацией в Белоруссии
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Президент США впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии, назвав ее ужасной. Американский президент также подчеркнул, что в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии, сообщает Reuters.В источнике
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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