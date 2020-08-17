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Трамп: США внимательно следят за ситуацией в Белоруссии

Президент США впервые прокомментировал ситуацию в Белоруссии, назвав ее ужасной. Американский президент также подчеркнул, что в США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии, сообщает Reuters.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:49
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъ11:12
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:55
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ru10:50
РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБК11:14
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:42
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новости10:26
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

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