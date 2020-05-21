Политика
REGNUMТрамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. Об этом Трамп сказал журналистам сегодня, 21 мая. По словам Трампа, США больше не заинтересованы в этом договоре.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты 22 мая официально уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.Радио Sputnik13:52
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