Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
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