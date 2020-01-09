Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Трамп объяснил убийство Сулеймани подготовкой атаки на посольство США

РБК13:41

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

ТАСС12:50

«Настоящий монстр». Трамп заявил, что Сулеймани хотел взорвать Посольство США

Life.ru12:37

Трамп: «монстр» Сулеймани готовил взрыв посольства США

Московский Комсомолец12:37

Трамп заявил о планах Сулеймани взорвать американскую дипмиссию

Известия12:33

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

РИА Новости12:33

Убитый иранский генерал планировал взорвать одно из американских посольств

Lenta.ru12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Пожар на НПЗ в Ухте локализован

ТАСС 12:29
Фигурное катание

Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:29
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
ТАСС 15:19
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Армия и оружие

Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Lenta.ru 13:32
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон

Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.
7Дней.ру 06 января в 05:00
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru 11:16
Космос

Опубликованы снимки галактики «Годзилла» с телескопа «Хаббл»

Учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
News.ru 06 января в 15:03
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Коммерсантъ 02:48
Армия и оружие

СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Военное дело 14:26
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
РБК 15:03
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»

Piter.tv 13:55
Футбол

Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Евро-футбол.ру 09:49
Происшествия

Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья

Вести.Ru 08:01
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
РИА Новости 09:50
Энергетика

Белоруссия нашла нефть на январь

Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Коммерсантъ 11:58
Общество

Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение

Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
БрянскToday 14:56
Авто

В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9

Премиальный суббренд Hongqi, принадлежащий компании FAW, выпустил свой новый седан под названием H9.
Car.ru 05:25
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ 14:22
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
РБК 05:13
Футбол

Футболист «Лейпцига» Илсанкер обвиняется в изнасиловании

Soccer.ru 14:01
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Спорт

Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Sport.ru 05:29
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 10:19
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное