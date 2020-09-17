Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется в октябре
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Трамп рассказал о том, что как только американский препарат от коронавируса будет одобрен, минимум 100 млн доз вакцины будут переданы в медицинские организации до конца текущего года.В источнике
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