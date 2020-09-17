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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется в октябре

Трамп рассказал о том, что как только американский препарат от коронавируса будет одобрен, минимум 100 млн доз вакцины будут переданы в медицинские организации до конца текущего года.В источнике
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Фонтанка.Ру

Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»

Фонтанка.Ру02:28
РБК

Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

РБК19:38
Lenta.ru

Трамп назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в США

Lenta.ru18:15
Интерфакс

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Интерфакс18:32
ТАСС

Администрация США планирует начать распределение вакцины от COVID-19 в середине октября

ТАСС18:03
Газета.Ru

Трамп представил план распределения вакцины от COVID-19 среди населения

Газета.Ru17:35
РИА Новости

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

РИА Новости17:33

В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек
Интерфакс06:27
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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В Госдуме оценили идею пожизненного надзора за педофилами

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области.
РИА Новости07:51
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения

Компания Hyundai официально показала кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации, который выйдет на рынок как в стандартном варианте исполнения, так и с удлиненной колесной базой в соответствии с потребностями клиентов рынков различных стран.
32CARS.ru23:21
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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