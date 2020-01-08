Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана. "И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение", — добавил президент.

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

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