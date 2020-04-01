Общество

BFM.ruBFM.ruТрамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на «черное золото» уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.
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Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБКвчера в 21:36

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфаксвчера в 19:31

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ruвчера в 19:47

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАССвчера в 19:21

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ruвчера в 19:55

Трамп анонсировал переговоры с Россией и Саудовской Аравией по нефти

РИА Новостивчера в 18:53

Выход из ситуации на рынке нефти Россия, США и Саудовская Аравия будут искать вместе

Вести.Ruвчера в 20:04
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Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг вчера в 06:18
Авто

ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Дни24 вчера в 14:00
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» устроят вместо конкурса онлайн-концерт

Bimru.ru 01:07
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Общество

На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:24
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Глава Хакасии объяснил, как людям передвигаться по улице

Напомним, с сегодняшнего дня в Хакасии действует режим самоизоляции для всех без исключения.
ИА Хакасия 01:27
Общество

В омских аптеках насчитали всего чуть более тысячи масок

По данным на 29 и 30 марта в аптеках Омской области насчитывается всего 1028 медицинских масок, а в медицинских организациях - 819264 штук.
Новый Омск 01:04
Хоккей

ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса

Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.
REGNUM 01:37
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Кино

XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 2 апреля

"Российская газета" объявляет об открытии ХІ кинофестиваля "Дубль Дв @".
ТАСС 30 марта в 08:44
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН вчера в 12:06
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) 30 марта в 18:12
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 30 марта в 08:42
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Новости Архангельска 29.ru 01:20
Армия и оружие

Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Кюрасао о максимальном сотрудничестве в расследовании инцидента с кораблем под португальским флагом, который незаконно вошло в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы", - сообщает МИД Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 23:37
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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