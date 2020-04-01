Общество
BFM.ruТрамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на «черное золото» уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.
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Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией
Lenta.ruвчера в 19:47
Выход из ситуации на рынке нефти Россия, США и Саудовская Аравия будут искать вместе
Вести.Ruвчера в 20:04
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Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Авто
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Общество
На Камчатке введён режим самоизоляции
На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Глава Хакасии объяснил, как людям передвигаться по улице
Напомним, с сегодняшнего дня в Хакасии действует режим самоизоляции для всех без исключения.
Общество
В омских аптеках насчитали всего чуть более тысячи масок
По данным на 29 и 30 марта в аптеках Омской области насчитывается всего 1028 медицинских масок, а в медицинских организациях - 819264 штук.
Хоккей
ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса
Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Кино
XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 2 апреля
"Российская газета" объявляет об открытии ХІ кинофестиваля "Дубль Дв @".
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Политика
США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии
В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Спорт
Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио
Экономика
Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок
Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Армия и оружие
Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Кюрасао о максимальном сотрудничестве в расследовании инцидента с кораблем под португальским флагом, который незаконно вошло в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы", - сообщает МИД Венесуэлы.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.