Общество

BFM.ruBFM.ruТрамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на черное золото уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.
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Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБКвчера в 21:36

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАССвчера в 19:21

США обсудят цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правдавчера в 19:42

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 19:28

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ruвчера в 19:47

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ruвчера в 19:55

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфаксвчера в 19:31
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 02:50, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 вчера в 05:09
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
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Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия.
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Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня вчера в 02:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Сирены воют в Новосибирске 1 апреля: МЧС просит не паниковать

В сообщениях дикторы призывают остаться население дома. В МЧС просят население соблюдать спокойствие и не паниковать.
АиФ Новосибирск 01:32
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика

Евросоюз обвинил Россию в дезинформации на фоне коронавируса

Три члена фракции от ФРГ поручили ЕС заняться российской кампанией. Парламентарии обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу.
Деловое.ТВ 30 марта в 05:50
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Кино

Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Слово и Дело вчера в 02:26
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
FlashNord вчера в 04:19
Политика

Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
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Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия вчера в 12:09
Политика

Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
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Шоу-бизнес

Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

Чемпионат вчера в 19:22
Экономика

Нуждающимся калининградцам планируют выдать продуктовые карты

Региональные власти для помощи нуждающимся калининградцам планируют внедрить механизм, который используется во многих странах.
Клопс 01:57
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СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

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