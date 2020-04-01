Общество
BFM.ruТрамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на черное золото уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.
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Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией
Lenta.ruвчера в 19:47
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Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
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Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях
На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть COVID-19 еще до того, как была официально объявлена эпидемия.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
Сирены воют в Новосибирске 1 апреля: МЧС просит не паниковать
В сообщениях дикторы призывают остаться население дома. В МЧС просят население соблюдать спокойствие и не паниковать.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
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В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Политика
Евросоюз обвинил Россию в дезинформации на фоне коронавируса
Три члена фракции от ФРГ поручили ЕС заняться российской кампанией. Парламентарии обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу.
Общество
В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Кино
Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Общество
Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина
Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Политика
Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России
Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Транспорт
Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Политика
Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США
По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Экономика
Нуждающимся калининградцам планируют выдать продуктовые карты
Региональные власти для помощи нуждающимся калининградцам планируют внедрить механизм, который используется во многих странах.