Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на черное золото уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

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