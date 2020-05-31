У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», отметил он.

Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках на автомобили Lada Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, скидки будут предоставлены в рамках акции "трейд-ин для машин старше шести лет", а также по программе для штатных медицинских работников учреждений российской системы здравоохранения. 20

Происшествия За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 82

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 1

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 484

Общество Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди. 2

Единоборства Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9 Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.

Происшествия В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. 1K

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 493

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 72

Происшествия ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев 4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,3K

Здоровье Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. 98

Космос Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 773