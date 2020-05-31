Политика
РБКТрамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»
У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», отметил он.
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Трамп заявил о появлении «величайших вооружений» после запуска Crew Dragon к МКС
Коммерсантъвчера в 19:26
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках на автомобили Lada
Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, скидки будут предоставлены в рамках акции "трейд-ин для машин старше шести лет", а также по программе для штатных медицинских работников учреждений российской системы здравоохранения.
Новые автомобили вчера в 13:06
Происшествия
За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39
Армия и оружие
Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс
Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета 29 мая в 09:49
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран
Российская газета 28 мая в 16:18
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК вчера в 00:04
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Происшествия
ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев
4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 23:40
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко обвинили в получении взятки
Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко подозревают в получении взятки.
Открытый Нижний 29 мая в 09:56
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Здоровье
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 29 мая в 06:05
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru вчера в 08:36
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com 29 мая в 05:16
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции
Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК вчера в 09:29
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Футбол
Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА
Metaratings 29 мая в 13:21
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции.
ТК Звезда вчера в 21:49
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
РИА Новости вчера в 07:19