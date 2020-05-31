Политика

РБКРБКТрамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», отметил он.
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Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия» в истории

РИА Новостивчера в 21:39

Трамп заявил, что у США скоро появится «величайшее оружие» в истории

Газета.Ruвчера в 19:14

Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений в истории»

Комсомольская правдавчера в 19:38

Трамп заявил о появлении «величайших вооружений» после запуска Crew Dragon к МКС

Коммерсантъвчера в 19:26

Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

Lenta.ruвчера в 19:17

Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

РБКвчера в 20:45

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

ТАССвчера в 18:56
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
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Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках на автомобили Lada

Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, скидки будут предоставлены в рамках акции "трейд-ин для машин старше шести лет", а также по программе для штатных медицинских работников учреждений российской системы здравоохранения.
Новые автомобили вчера в 13:06
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Происшествия

За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39
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Армия и оружие

Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс

Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета 29 мая в 09:49
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
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Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
2
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран

Российская газета 28 мая в 16:18
1,5K
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
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Единоборства

Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
995
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК вчера в 00:04
1K
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Авто

Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
7
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
493
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Происшествия

ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев

4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 23:40
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко обвинили в получении взятки

Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко подозревают в получении взятки.
Открытый Нижний 29 мая в 09:56
341
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
8,3K
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Здоровье

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 29 мая в 06:05
98
Футбол

Глушаков может вернуться в «Спартак»

Soccer.ru вчера в 08:36
1
Экономика

ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года

Ruinformer.com 29 мая в 05:16
1
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
88
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
РБК вчера в 09:29
1,1K
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
103
Футбол

Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА

Metaratings 29 мая в 13:21
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
773
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции.
ТК Звезда вчера в 21:49
14
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости вчера в 07:19
157
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