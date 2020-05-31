В скором времени у США появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.

с чего всё началось

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Как сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он уже ознакомился с разработками.

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

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