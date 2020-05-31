Политика

ТАССТАССТрамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Как сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он уже ознакомился с разработками.
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Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия» в истории

В скором времени у США появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.
РИА Новостивчера в 21:39

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Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия» в истории

РИА Новостивчера в 21:39

Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

РБКвчера в 20:45

Трамп заявил, что у США скоро появится «величайшее оружие» в истории

Газета.Ruвчера в 19:14

Трамп заявил о появлении «величайших вооружений» после запуска Crew Dragon к МКС

Коммерсантъвчера в 19:26

Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

Lenta.ruвчера в 19:17

Трамп анонсировал появление у США «величайшего вооружения» в истории

Известиявчера в 19:48

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

ТАССвчера в 18:56
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Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

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Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
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Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

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