Политика
ТАССТрамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Как сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он уже ознакомился с разработками.
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с чего всё началось
В скором времени у США появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.РИА Новостивчера в 21:39
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Трамп заявил о появлении «величайших вооружений» после запуска Crew Dragon к МКС
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