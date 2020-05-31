Политика
RT на русскомТрамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. «Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.
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Общество
С 1 июня россияне начали получать президентские выплаты на детей
С 1 июня россияне начали получать выплаты на детей в рамках правительственной поддержки в период пандемии коронавируса.
Твой Иркутск 00:20
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Навка после выписки из больницы показала Пескова с бородой
Экс-фигуристка, а ныне организатор ледовых шоу Татьяна Навка выложила в своем инстаграме первое видео после выписки из больницы.
АБН 29 мая в 13:29
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Общество
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер
РЕН ТВ вчера в 22:45
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 17:10
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
РБК вчера в 23:11
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru вчера в 06:21
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 04:34
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 30 мая в 10:08
Технологии
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Хотя коронавирус в Японии не побежден полностью и делать окончательные выводы рано, существует несколько гипотез, почему смертность в Японии и других азиатских странах оказалась ниже, чем, например, в Европе, сказал Ивата.
РБК 00:00
Авто
5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris
АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 30 мая в 13:08
Политика
Во Франции объявили о готовности принять штаб-квартиру Twitter у себя
Париж, 1 июня 2020, 01:38 — REGNUM Франция будет готова принять штаб-квартиру компании Twitter у себя, если та столкнётся с проблемами в США, заявил 31 мая французский министр по цифровым технологиям Седрик О в интервью Radio J.
REGNUM вчера в 18:38
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Армия и оружие
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета вчера в 09:31
Экономика
Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод
Год за годом производство продуктов питания опережало рост населения, и тем самым угроза голода всё дальше уходила в прошлое.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Происшествия
В США задержаны более четырех тысяч протестующих
Российская газета 00:05
Общество
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.
РИА Новости вчера в 23:00