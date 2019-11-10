Политика
КоммерсантъТрамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен.
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Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Происшествия
Магаданец убил друга и удерживал девушку, требуя машину и алкоголь
Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.
Интерфакс вчера в 22:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку
АН Между строк 02:40
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
RT на русском 08 ноября в 02:22
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Футбол
Рубин — Динамо 0:1
Спорт-Экспресс вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 08 ноября в 09:39
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Футбол
Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Авто
Пять ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня вчера в 14:35
Общество
Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Журналистская правда 03:53
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04