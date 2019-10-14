с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.

Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

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