Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
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"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter
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