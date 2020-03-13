Коронавирус
Красная веснаТрамп анонсировал проведение пресс-конференции по коронавирусу
Пресс-конференцию, посвященную проблеме коронавируса, проведет президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 13 марта в своем Twitter.
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Трамп после встречи с больным Болсонару дает пресс-конференцию по коронавирусу
Московский Комсомолец11:14
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