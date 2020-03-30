Коронавирус
РИА НовостиТрамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть. Темами разговора, по его словам, станут цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Происшествия
Над 9-летним ребенком надругались в больнице в Магнитогорске
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении юноши, который обвиняется в надругательстве над 9-летним мальчиком.
Общество
В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Политика
В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
Мурманская область вводит режим самоизоляции
Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Биатлон
СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону
Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Происшествия
В «Шереметьево» самолет совершил экстренную посадку
Общество
В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14
В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет
На Филиппинах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы загорелось воздушное судно авиакомпании Lion Air, после чего произошел взрыв.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Политика
Михаил Попов переназначен заместителем секретаря Совбеза
Вице-адмирал запаса, действительный государственный советник РФ 2 класса Михаил Попов был назначен помощником секретаря Совбеза в 2012 году, в марте 2013-го — заместителем секретаря.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам
Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Политика
Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом
В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Винокур показал результат своего теста на коронавирус
Народный артист РСФСР и известный юморист Владимир Винокур на своей странице в Instagram рассказал о сдаче теста на коронавирус.
Общество
Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Экономика
Болгария откладывает переход на евро из-за коронавируса
Власти Болгарии приняли решение до 2021 года отложить начало перехода к использованию евро в качестве национальной валюты.
Спорт
Олимпийские игры могут начаться 23 июля 2021 года
Происшествия
СКР начал проверку после видео об ограничительных мерах в Москве
Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту появления в интернете видео, содержащего ложную информацию о введении ограничительных мер в Московской области в условиях пандемии вируса COVID-19.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.