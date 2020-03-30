Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть. Темами разговора, по его словам, станут цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.
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Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы энергетики, торговлю и ситуацию с коронавирусом

ТАСС09:08

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

РИА Новости08:45

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Интерфакс09:04

Трамп заявил о важности переговоров с Россией

Известия09:24

Трамп спрогнозировал просьбу Путина по отмене санкций

Lenta.ru09:32

Трамп собирается провести телефонный разговор с Путиным 30 марта

Комсомольская правда08:49

Трамп указал на важность сотрудничества с Россией

Газета.Ru09:22
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Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении.
Lenta.ru 09:18
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Над 9-летним ребенком надругались в больнице в Магнитогорске

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении юноши, который обвиняется в надругательстве над 9-летним мальчиком.
РЕН ТВ 07:09
Общество

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:20
Политика

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:30
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

Мурманская область вводит режим самоизоляции

Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:25
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Биатлон

СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону

Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Матч ТВ 09:26
Происшествия

В «Шереметьево» самолет совершил экстренную посадку

REGNUM вчера в 18:14
Общество

В РФ началось серийное производство двигателей ПД-14

В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21.
ТК Звезда 01:30
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет

На Филиппинах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы загорелось воздушное судно авиакомпании Lion Air, после чего произошел взрыв.
Inc-news.ru вчера в 11:02
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Vprognoze.ru вчера в 10:09
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс 01:03
Политика

Михаил Попов переназначен заместителем секретаря Совбеза

Вице-адмирал запаса, действительный государственный советник РФ 2 класса Михаил Попов был назначен помощником секретаря Совбеза в 2012 году, в марте 2013-го — заместителем секретаря.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Общество

Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:24
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 08:38
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Винокур показал результат своего теста на коронавирус

Народный артист РСФСР и известный юморист Владимир Винокур на своей странице в Instagram рассказал о сдаче теста на коронавирус.
РЕН ТВ 08:25
Общество

Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика

На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:27
Экономика

Болгария откладывает переход на евро из-за коронавируса

Власти Болгарии приняли решение до 2021 года отложить начало перехода к использованию евро в качестве национальной валюты.
Московский Комсомолец 08:37
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Спорт

Олимпийские игры могут начаться 23 июля 2021 года

Вести.Ru вчера в 01:00
Происшествия

СКР начал проверку после видео об ограничительных мерах в Москве

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту появления в интернете видео, содержащего ложную информацию о введении ограничительных мер в Московской области в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:39
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
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