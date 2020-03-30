Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть. Темами разговора, по его словам, станут цены на нефть, торговля и борьба с коронавирусом.

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Происшествия На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет На Филиппинах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы загорелось воздушное судно авиакомпании Lion Air, после чего произошел взрыв.

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Происшествия СКР начал проверку после видео об ограничительных мерах в Москве Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту появления в интернете видео, содержащего ложную информацию о введении ограничительных мер в Московской области в условиях пандемии вируса COVID-19.