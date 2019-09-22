с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.

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Политика Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.

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