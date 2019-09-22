Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп анонсировал военные учения с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.
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Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договорился о проведении первых совместных военных учений США и Индия, передает ANI
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Газета.Ru15:44

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Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

Газета.Ru15:44

Моди назвал Трампа великим американским президентом и настоящим другом Индии

ТАСС14:16

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

RT на русском15:15

Моди назвал Трампа великим президентом и настоящим другом Индии

РЕН ТВ14:26

Трамп сообщил, что США и Индия проведут в ноябре совместные военные учения

РИА Новости14:25

Трамп анонсировал проведение первых военных учений США и Индии

Московский Комсомолец14:09

Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

РБК15:39
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Общество

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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Минсельхоз ускоряет страхование села Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями.
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Экономика

Синоптики отметили усиление признаков изменения климата

Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
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Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
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Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление

Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
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Нарендра Моди
Индийский политик
Индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. В 2001-2014 годах - главный министр штата Гуджарат.
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