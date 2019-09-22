Армия и оружие
КоммерсантъТрамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.
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Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
RT на русском 21:38
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
«Вы сегодня у власти в Хакасии, а завтра придут другие»
Все, что творится в моей родной Хакасии, очень удивляет и шокирует.
ИА Хакасия 19:33
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.
Комсомольская правда 02:40
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Культура
Минкульт предлагает ученикам слушать Queen, Цоя и смотреть аниме
В учебную программу школьников войдут песни группы Queen и аниме Хаяо Миядзаки.
Orsk.ru 12:00
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Здоровье
Врачи объяснили россиянам, как правильно использовать жвачку
Врачи пояснили, что сохранить здоровье зубов можно с помощью использования жвачки в течение 15 минут после каждого приема пищи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:27
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Технологии
Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей
Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.
Известия 17:01
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Гаджеты
В России официально стартовали продажи iPhone 11
В пятницу, 20 сентября, в 08:00 по московскому времени в России начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
7 новостей 20 сентября в 01:09
Авто
В Японии покажут новые модели Toyota
Перемены в новом поколении двух любимых приморцами марках автомобилей были представлены для внутреннего рынка Японии, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru 19 сентября в 20:53
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Общество
Правительство не планирует отменять профессиональные праздники
Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщает "Коммерсантъ"
Газета.Ru 20 сентября в 11:35
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 вручили ключи от квартир
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний», передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 17:19
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Авто
Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил и замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — цриводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 21:34
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 20 сентября в 00:12
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12