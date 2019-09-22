Армия и оружие
КоммерсантъТрамп анонсировал военные учения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Происшествия
Крушение российской БМД попало на видео
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело вчера в 08:00
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Кино
В Ялте открылся IV кинофестиваль «Евразийский мост»
IV фестиваль «Евразийский мост» накануне открыли министр культуры России Владимир Мединский и основатель этого кинофорума, режиссер Никита Михалков.
Вести.Севастополь 21 сентября в 05:43
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Политика
Трамп рассказал о беседе с Зеленским
Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера.
Коммерсантъ 21 сентября в 23:59
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Полина Гагарина лежит под капельницей
Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник вчера в 22:28
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Политика
Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом
На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество
Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка
Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru вчера в 06:57
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
ФАН 21 сентября в 07:33
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
У координатора омского штаба Навального прошли обыски
У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 21 сентября в 13:53
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Футбол
Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат вчера в 07:16
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Общество
Часть мельницы-памятника напротив вокзала в Екатеринбурге выставили на продажу за 97,5 млн рублей
Одно из зданий памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина» на улице Челюскинцев продают.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:21
Авто
В России изменились правила расчета транспортного налога
В ФНС напомнили, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09