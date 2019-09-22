Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъТрамп анонсировал военные учения с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.
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Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

Газета.Ruвчера в 15:44

Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

РБКвчера в 15:39

Моди назвал Трампа великим президентом и настоящим другом Индии

РЕН ТВвчера в 14:26

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

RT на русскомвчера в 15:15

Трамп сообщил, что США и Индия проведут в ноябре совместные военные учения

РИА Новостивчера в 14:25

Трамп анонсировал проведение первых военных учений США и Индии

Московский Комсомолецвчера в 14:09

Моди назвал Трампа великим американским президентом и настоящим другом Индии

ТАССвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Происшествия

Крушение российской БМД попало на видео

Lenta.ru вчера в 16:29
Политика

Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело вчера в 08:00
Происшествия

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Кино

В Ялте открылся IV кинофестиваль «Евразийский мост»

IV фестиваль «Евразийский мост» накануне открыли министр культуры России Владимир Мединский и основатель этого кинофорума, режиссер Никита Михалков.
Вести.Севастополь 21 сентября в 05:43
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Здоровье

Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты

Lenta.ru вчера в 13:03
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Политика

Трамп рассказал о беседе с Зеленским

Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера.
Коммерсантъ 21 сентября в 23:59
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Полина Гагарина лежит под капельницей

Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник вчера в 22:28
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Экономика

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Космос

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в 82 года

NewInform 00:25
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Космос

В России создадут универсальный космический корабль — «Роскосмос»

REGNUM 00:31
Политика

Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество

Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы

Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка

Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
Bimru.ru вчера в 06:57
Наука

Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ФАН 21 сентября в 07:33
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

У координатора омского штаба Навального прошли обыски

У координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой проходят обыски, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:39
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 21 сентября в 13:53
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Футбол

Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Чемпионат вчера в 07:16
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Общество

Часть мельницы-памятника напротив вокзала в Екатеринбурге выставили на продажу за 97,5 млн рублей

Одно из зданий памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина» на улице Челюскинцев продают.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:21
Авто

В России изменились правила расчета транспортного налога

В ФНС напомнили, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
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