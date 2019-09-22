В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения. В США мы создали космические войска. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI. «США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в нашем военном сотрудничестве»,— сказал господин Трамп. Он сообщил, что две страны проведут первые в истории совместные военные учения.

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